Veloparkplätze: Stadtzürcher Linke fordert Velo- statt Autoparkplätze

Viele Abstellplätze sind heute so stark ausgelastet, dass es teilweise kaum mehr möglich ist, ein zusätzliches Velo abzustellen. Für den zunehmenden Cargoveloverkehr sind oft gar keine Abstellmöglichkeiten vorhanden.

Derzeit gibt es in Zürich für Velos rund 2000 öffentlich zugängliche Abstellanlagen mit ca. 44'000 Abstellplätzen.

In einer Motion fordern AL, SP und Grüne 10'000 öffentlich zugängliche Strassenveloabstellplätze und 500 Cargoveloabstellplätze zu schaffen.

Viele Abstellplätze seien übervoll, erklärt SP-Gemeinderätin Anna Graff. In der Folge würden Fahrräder oft auf Trottoirs parkiert – zulasten von Fussgängerinnen und Fussgängern. «Die Stadt Zürich soll deutlich mehr Veloparkplätze zur Verfügung stellen, damit nicht noch mehr Fussgänger behindert werden», meint Graff.

Damit die neuen Veloabstellplätze, wo immer möglich, nicht auf Kosten von Aufenthalts- oder Verkehrsflächen des Langsamverkehrs gehen, sollen sie grösstenteils auf Autoabstellplätzen erstellt werden, schreiben die Ratsmitglieder in ihrer Motion.

«Jede Woche kommen Dutzende Parkplätze weg»

In der Motion wird ebenfalls gefordert, die Plätze nach Möglichkeit zu entsiegeln, also den Asphalt beispielsweise durch Schotter oder Gras zu ersetzen. «Mit der Entsiegelung leisten die Abstellplätze zusätzlich einen Beitrag zur Hitzeminderung und zur Biodiversitätsförderung.» Diesen Aspekt lässt Stephan Iten nicht gelten, denn auch er setze sich für die Entsiegelung von Asphalt ein. «Gegen Entsiegelung spricht nichts, aber auch Autoabstellplätze können entsiegelt werden, deswegen muss man diese nicht in Veloparkplätze umwandeln.»