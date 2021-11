Befürworter fordern rasche Umsetzung – Stadtzürcher sagen Ja zu öffentlichen Terrassen und mehr Velowegen

Kommunaler Richtplan

In zwanzig Jahren könnte die Limmatstadt über 500’000 Einwohnerinnen und Einwohner zählen. Da es in der Stadt kaum noch grosse Flächen gibt, die bebaut oder umgenutzt werden können, will man unter anderem bestehende Quartiere verdichten und höhere Häuser bauen. Mehr Grünflächen sollen die Quartiere dabei wohnlicher gestalten. Geplant sind zudem mehr Velo- und Fusswege und 30er-Zonen. Reduzieren möchte man hingegen den Autoverkehr in der Innenstadt und den Quartieren. Ein kommunaler Richtplan zeigt, wie sich Zürich in den kommenden Jahren entwickeln soll. Während der Siedlungsrichtplan die Bebauung steuert, regelt der Verkehrsrichtplan alles, was sich auf den Strassen verändern soll.