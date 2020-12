Die Stadt hat am Donnerstag die Zahlen veröffentlicht.

In Zürich sind die Löhne höher als in der restlichen Schweiz.

Die Gastrobranche landet weiterhin am Ende der Liste.

Arbeitnehmende in der Stadt Zürich haben beim Lohn die Nase ganz vorn: Sie verdienen im Durchschnitt 20 Prozent mehr als ihre Büronachbarn in der restlichen Schweiz, nämlich 7832 Franken. Aber auch in der Stadt selbst sind Unterschiede auszumachen.