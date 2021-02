SVP-Grossrat Pascal Messerli verlangt in einer Motion nun, dass diese gekündet wird, weil China die Menschenrechte mit Füssen trete.

«Kein anderes Land spricht mehr Todesstrafen aus und unterdrückt so viele Minderheiten wie China», sagt der Basler SVP-Grossrat Pascal Messerli. In einer Motion verlangt er, dass Basel seine Städtepartnerschaft mit der chinesischen Metropole Shanghai, die seit 2007 besteht, nun aufkündet. Basel habe ausser ein paar geschenkten Basilisk-Brunnen, einem Pandabären für den Zoo und dem jährlichen Mondfest nichts von dieser Partnerschaft, so Messerli gegenüber dem «Regionaljournal Basel» von Radio SRF.