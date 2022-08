Abstimmungen: Städter wollen den Bauern die Massentierhaltung verbieten

Am 25. September kommt die Massentierhaltungsinitiative zur Abstimmung. In der ersten Umfragewelle von 20 Minuten und Tamedia wollen 55 Prozent die Vorlage annehmen.

«Initiative ist irreführend»

Christine Bulliard-Marbach, Mitte-Nationalrätin und Co-Präsidentin des Nein-Komitees, lässt sich davon nicht beunruhigen: «Wir stehen erst am Anfang der Abstimmungsdebatte. Die Bevölkerung wird sich in den kommenden Wochen eingehend mit der Vorlage befassen und ich bin mir sicher, dass die Zustimmung sich noch deutlich verändern wird.»

Der Begriff «Massentierhaltung» wecke insbesondere falsche Vorstellungen. «Der Name der Initiative ist schlicht irreführend und hat mit der Realität in der Schweiz nichts zu tun», sagt Bulliard-Marbach. Die einheimische Landwirtschaft basiere auf Familienbetrieben, die Bauern kümmerten sich 365 Tage im Jahr um die Tiere, die ihnen am Herzen lägen. In Einzelfällen möge das Tierwohl zwar Schaden nehmen, räumt Bulliard-Marbach ein. «Doch dann drohen Bussen und scharfe Konsequenzen. Das wird nicht toleriert.»