Abstimmung vom 25. September: Städter wollen keine Massentierhaltung – «urbanes Milieu ist stärker links»

Auch andere Schweizer Städte stimmten der Initiative zu. Den höchsten Ja-Anteil hatte die Stadt Bern mit 66,1 Prozent. Dies verhalte sich auch in den Städten Zürich, Genf und Lausanne so, wobei bei allen besagten urbanen Zentren noch die Stimmen der umliegenden Gemeinden in das Abstimmungsresultat einfliessen. Foto: 20min/Simon Glauser

Am Sonntag stimmte die Schweiz über die Masstierhaltungsinitiative ab. Das Volk verwarf die Vorlage mit 62,9 Prozent . Nur ein Kanton sagte deutlich Ja: In Basel-Stadt fand das Anliegen mit 55,2 Prozent Ja-Stimmen eine Mehrheit. Die Stadt sei «das gallische Dorf der Schweiz», schreibt der Präsident der Basler Juso Nino Russano auf Twitter.

Twitter-Nutzende posten die rote Abstimmungs-Karte, auf der einzig der kleine Nordwestschweizer Kanton in Blau gefärbt ist. «Basel-Stadt sei halt schon immer stabil», so eine Userin.

Der Stadt-Land-Graben dominiert

Auch in anderen grossen Schweizer Städten stimmte das Volk für die Massentierhaltungsinitiative. Den höchsten Ja-Anteil hatte die Stadt Bern mit 66,1 Prozent. Auch in den Städten Zürich (53,5 Prozent), Genf (53,3 Prozent), Lausanne (53 Prozent), und Luzern (54,1 Prozent) legte die Stimmbevölkerung ein Ja in die Urne. Nach dem Auszählen der umliegenden Gemeinden ergab sich dann jeweils ein anderes Bild. Die Städte wurden vom Umland überstimmt: Der Stadt-Land-Graben dominierte die Abstimmung.

«Das urbane Milieu ist stärker links»

Die Abstimmungsresultate seien zu erwarten gewesen, so der Politologe Thomas Milic. «Dass Basel-Stadt als einziger Kanton die Initiative angenommen hat, überrascht nicht. Der Stadt-Kanton ist ein urbanes Zentrum» ordnet er ein. Bereits in der Vergangenheit erfuhren Landwirtschafts-Vorlagen, wie die Agrar-Initiative oder die Abstimmung über das revidierte Jagdgesetz, viel Unterstützung der Städte.

Generalisiert könne man sagen: «Alle Vorlagen, die links sind und von der SP und den Grünen unterstützt werden, werden von der Basler Mehrheit befürwortet», so Milic. Dies verhalte sich auch in den Städten Bern, Zürich, Genf und Lausanne so. Die Bevölkerung macht in der Stadt andere Lebenserfahrungen als jene auf dem Land. «Das urbane Milieu ist stärker links», so Milic.