Insbesondere in der Ost- und der Zentralschweiz hatte die Konzernverantwortungsinitiative kaum Chancen.

Ronja Jansen greift das Ständemehr an.

Das ist bitter für die Befürworter der Konzernverantwortungsinitiative: Obwohl eine knappe Mehrheit von 50,7 Prozent die KVI angenommen hat, ist die Vorlage gescheitert : Sie erreichte nur 8½ der erforderlichen 12 Standesstimmen. Insbesondere in der Ost- und der Zentralschweiz hatte die Initiative kaum Chancen. «Der Minderheitenschutz des Ständemehrs bevorteilt die kleineren, konservativen Kantone. Dass diese die Initiative mehrheitlich ablehnten, hat das Stände-Nein besiegelt», erklärt Politologe Thomas Milic.

Schon kurz nach dem Entscheid ging der Streit um das Ständemehr los. Juso-Präsidentin Ronja Jansen twitterte etwa: «Das Ständemehr gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.» Die Juso bestätigten später in einer Mitteilung die Forderung, das Ständemehr abzuschaffen. Laut einer Umfrage von 20 Minuten und Tamedia vom Sonntag wollen auch über 60 Prozent der Grünen- und SP-Wähler das Ständemehr abschaffen. Auch Grünen-Nationalrätin Regula Rytz findet, es sei Zeit, endlich eine Reform des Ständemehrs anzupacken. «Ansonsten bleibt die direkte Demokratie in der Schweiz in Schieflage!», twitterte sie.