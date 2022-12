ÖV Ostschweiz: Ständeräte fordern von Sommaruga zum Abschied den Ausbau der Strecke St. Gallen – Winterthur

Ständeräte Paul Rechtsteiner (SP) und Benedikt Würth (Die Mitte) wandten sich in der Diskussion dabei direkt an die ehemalige Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga.

Die SBB-Bahnstrecke St. Gallen – Winterthur sorgt immer wieder für Diskussionen. Ende September wandten sich die Kantone Glarus, die beiden Appenzell, St. Gallen, Schaffhausen, Graubünden und Thurgau an den Bund, um den künftigen Ausbau des Schienennetzes in der Ostschweiz zu diskutieren. Unter anderem wurden eine kürzere Fahrtdauer auf der Strecke Winterthur – St. Gallen sowie der Ausbau des Vollknotens St. Gallen gefordert.

Am Dienstag wurde nun im Ständerat über die Zukunft der Strecken St. Gallen – Winterthur und Lausanne – Bern diskutiert, wie das « St. Galler Tagblatt » schreibt. Die St. Galler Ständeräte Paul Rechtsteiner (SP) und Benedikt Würth (Die Mitte) wandten sich mit ihrem Anliegen direkt an die Bundesrätin und Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga.

Parlament soll in rund drei Jahren über nächsten Ausbau entscheiden

Die Verkehrsministerin entgegnete, dass die entsprechenden Arbeiten bereits aufgegleist seien. Der Auftrag zur Studie für die Strecke St. Gallen – Winterthur ist laut Sommaruga in Vorbereitung, was eine gewisse Zeit dauert. «Über den nächsten Ausbau des Bahnnetzes wird das Parlament in rund drei Jahren entscheiden», so Sommaruga. Bis 2026 soll der Bundesrat konkrete Vorschläge zum Ausbau der Strecke St. Gallen – Winterthur vorlegen.