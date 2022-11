Sommaruga-Nachfolge: «Jetzt oder nie» – Elisabeth Baume-Schneider gibt Kandidatur bekannt

Ihre Kandidatur begründet sie unter anderem damit, dass der Zeitpunkt gestimmt habe. «Ich will nicht mit 86 Jahren in den Bundesrat, für mich hiess es also Jetzt oder Nie», so die 58-Jährige. Die SP will am 26. November ihren Kandidatinnen und je nachdem auch Kandidaten für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga bekanntgeben. Die Bundesratswahl wird am 7. Dezember stattfinden.