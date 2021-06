Streaming-Dienste müssen Teil der Einnahmen in Schweizer Filme investieren

Der Ständerat fordert eine Investitionspflicht in der Höhe von vier Prozent der Einnahmen in der Schweiz, der Nationalrat bloss ein Prozent. Das Foto zeigt den Ständeratssaal im Bundeshaus in Bern.

Der Ständerat hat sich heute mit der Revision des Filmförderungsgesetzes befasst und Auflagen für Streaming-Dienste mit 35 zu neun Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen. Er möchte vier Prozent der Einnahmen von Netflix & Co. in der Schweiz in das Schweizer Filmschaffen investieren. Der Nationalrat stimmte ebenfalls für schärfere Auflagen, allerdings will er die Investitionspflicht bei einem Prozent festlegen. Nun geht die Vorlage zur Differenzbereinigung zurück in den Nationalrat.