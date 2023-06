Marco Rima: Ständerat sieht ihn als «Konkurrent auf Augenhöhe»

Der Zuger SVP-Chef Thomas Werner möchte die Sünneli-Partei in der Kleinen Kammer vertreten.

Peter Hegglin will seinen Ständeratssitz verteidigen. Die Kandidatur von Marco Rima sieht er als «Konkurrenz auf Augenhöhe».

Marco Rima will als parteiloser Vertreter in den Ständerat einziehen. Doch die Konkurrenz ist gross.

Der Komiker Marco Rima will im Herbst ins Bundeshaus gewählt werden.

Komiker Marco Rima will als parteiloser Vertreter ins Bundeshaus. Seine Kandidatur für den Ständerat in seinem Kanton Zug hat er in den sozialen Medien verkündet. Auf Anfrage wollte er sich nicht weiter dazu äussern.