Sommersession 2021 - Ständerat lehnt Waffenexport-Initiative ab

Der Ständerat hat am Donnerstag über die sogenannte «Korrektur-Initiative» diskutiert. Diese will in der Schweizer Verfassung festschreiben, dass die Schweiz nur noch in demokratische Staaten Kriegsmaterial exportieren darf. Bis jetzt ist es so, dass der Bundesrat darüber entscheidet, wohin die Schweiz Waffen liefert. Er stand in der Vergangenheit deswegen auch immer wieder in der Kritik, weil er dem Export in Staaten zustimmte, die Menschenrechte nicht achteten.