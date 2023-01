Ständerat hält an «Nein heisst Nein» fest und will Strafbestände ändern

Bewegung gibt es hingegen in der Definition von Sexualstrafbeständen. In dieser soll das sogenannte «Freezing» in Zukunft ausdrücklich erwähnt werden.

Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-S) will die Formulierungen in den Strafbeständen des sexuellen Übergriffs und der Vergewaltigung anpassen.

Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-S) lehnt die «Nur Ja heisst Ja»-Lösung im Sexualstrafrecht weiterhin ab, wie sie am Freitagnachmittag mitteilte. Der Ständerat kritisiert an dem Vorstoss unter anderem, dass dieser nicht «mit den beweisrechtlichen Grundsätzen des Strafprozesses vereinbar» sei.

«Freezing» soll in Definition der Tatbestände aufgenommen werden

In anderen Belangen gibt es hingegen Bewegung: So hat sich die Kommission für eine Anpassung in den Formulierungen der Tatbestände des sexuellen Übergriffs und der Vergewaltigung ausgesprochen. Dabei gehe es insbesondere darum, das sogenannte «Freezing» ausdrücklich zu erwähnen. Dieses bezeichnet einen Schockzustand, der es dem Opfer verunmöglicht, sich gegen den sexuellen Übergriff zu wehren. So soll neu der Zusatz: «…oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt» im Gesetzestext stehen.