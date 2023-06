Ständerat schiesst Millionen-Kredit für Asyl-Containerdörfer erneut ab

Containersiedlungen: Darum gehts

2023 werden rund 27’000 neue Asylgesuche gestellt werden – davon geht das Staatssekretariat für Migration (SEM) aus. Die Zahl der Unterbringungsplätze wird aber knapp, sie wurden bereits von 5000 auf 10’000 erhöht. Nun will das SEM temporäre Unterkünfte in Form von Containersiedlungen auf Armee-Arealen errichten. Bereits geprüft wurden Areale in Thun (BE), Bière (VD), Turtmann (VS) und Bure (JU). Der Bundesrat hat beim Parlament für die Bereitstellung der bis zu 3000 zusätzlichen Unterbringungsplätze einen Kredit von 132,9 Millionen Franken Steuergeldern beantragt.