Superprovisorische Verfügungen - Ständerat schränkt Medienfreiheit ein

Der Ständerat will Medienschaffenden engere Schranken setzen. Mit 30 zu zwölf Stimmen beschloss er am Mittwoch, dass Gerichte Medienberichte bereits verbieten können, wenn der gesuchstellenden Partei ein «schwerer Nachteil» droht.

«Schutz berechtigter Persönlichkeitsrechte»

Den Antrag für die Streichung von «besonders» hatte FDP-Ständerat Thomas Hefti in der Ständeratskommission eingereicht. Die Medienvertreter und Journalisten verträten ihre Interessen, was legitim sei, sagte er in der Debatte. Auf der anderen Seite der Waage befänden sich Menschen oder auch juristische Personen, die von einer Rechtsverletzung betroffen seien. «Die Kommission möchte nun die Gewichte ein bisschen mehr in Richtung des Schutzes berechtigter Persönlichkeitsrechte verschieben.»