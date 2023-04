«Krasse Doppelmoral» : Ständerat verweigert Kokosnuss-Affen Schutz vor Quäl-Arbeit

«Die Affen werden in der Wildnis gefangen und dann mit Wasser- und Nahrungsentzug gezwungen, zu arbeiten.» Wenn sie gerade nicht im Einsatz sind, fristen sie gemäss Meret Schneider in kleinen Metallkäfigen ihr Dasein. «Eine Praxis, die klar tierquälerisch ist»

Schneider verlangte darum in einem Vorstoss, dass Kokosnüsse, die von Affen geerntet werden, in den Läden gekennzeichnet werden müssen. Doch die ständerätliche Wirtschaftskommission will davon nichts wissen, wie sie in einem Entscheid am Mittwoch festhielt. Die Umsetzung «würde einen Kontrollapparat im Ausland nötig machen».