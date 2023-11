Ständerat Zürich: Dicke Luft bei den Nosers wegen SVP-Rutz

Rutz’ Positionen zu Themen wie LGBTQ-Konversionstherapien oder Frauen in der Wirtschaft widersprechen für David Noser liberalen Ideen.

Der abtretende Zürcher Ständerat Ruedi Noser unterstützt im zweiten Wahlgang für den offenen Zürcher Ständeratssitz den SVP-Kandidaten Gregor Rutz. Nosers Sohn David, selbst Jungfreisinnigen-Nationalratskandidat, betitelt Rutz hingegen auf X (ehemals Twitter) als «unwählbar». «Rutz hat sich in der letzten Legislatur beispielsweise gegen die Ehe für Alle, gegen Frauen in der Wirtschaft und für Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen ausgesprochen.»