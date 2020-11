Bundeshaus : Ständeratskommission verhindert Online-Abstimmung

Trotz Corona müssen National- und Ständeräte ihre Stimme vor Ort im Bundeshaus abgeben. Nun soll eine virtuelle Abstimmung eingeführt werden, damit auch Quarantäne-Betroffene ihre Stimme abgeben können.

Wer nicht anwesend ist, der kann nicht abstimmen . Gemäss der Ständeratskommission soll das auch weiterhin so bleiben.

Der bereits in der Nationalratskommission angenommene Vorstoss wurde jedoch von der Ständeratskommission abgelehnt. Vor allem die ältere Generation sei dagegen, schreibt die NZZ. Man wolle nicht an traditionellen Prinzipien rütteln. Dass bis am 30. November nun ein Online-Kanal erstellt wird, bei dem die Parlamentarier von Zuhause aus abstimmen können, ist wegen der Ablehnung der Ständeratskommission unwahrscheinlich. Für die Märzsession könnte es reichen.