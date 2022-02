Revision des Sexualstrafrechts - Ständeratskommission will «Nein heisst Nein» bei Vergewaltigung

Die Ständeratskommission sprach sich am 18. Februar 2022 beim Entwurf zur Revision des Sexualstrafrechts für ein «Nein heisst Nein» statt für ein «Nur Ja heisst Ja» aus. (Bild: In Basel demonstrierten rund 1000 Personen vor dem Appellationsgericht gegen dessen Urteil im Fall der Vergewaltigung Elsässerstrasse.)

«Nein heisst Nein» – die Mehrheit der Rechtskommission des Ständerats (RK-S) will bei der Reform des Sexualstrafrechts festlegen, dass eine Vergewaltigung dann erfüllt ist, wenn der Wille des Opfers übergangen wurde. Das heisst: Neu begeht eine Vergewaltigung, wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, vornimmt oder vornehmen lässt. Dieser Wille kann vom Opfer verbal oder nonverbal geäussert werden. Neu dabei ist auch, dass juristisch auch Männer Opfer einer Vergewaltigung werden können.

Nach monatelangen Diskussionen lehnte die Kommission die «Nur Ja heisst Ja»-Lösung mit neun zu vier Stimmen ab, wie es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste heisst. Damit habe die Mehrheit der Kommission allerdings eine Chance zum umfassenden Schutz der sexuellen Selbstbestimmung verpasst, bedauert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Nur die Zustimmungslösung «Ja heisst Ja» könne Betroffenen sexualisierter Gewalt umfassend gerecht werden – insbesondere in sogenannten Freezing-Fällen (Schockstarre), bei denen Opfer nicht mehr in der Lage sind, sich gegen eine Vergewaltigung zu wehren oder Widerspruch zu äussern.