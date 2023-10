Die FDP will den Sitz von Ruedi Noser verteidigen. Regine Sauter belegt laut der Umfrage nur den dritten Platz. 21 Prozent wollen Sauter in den Ständerat für den Kanton Zürich wählen.

36 Prozent der Wählenden gaben an, Gregor Rutz auf den Wahlzettel zu schreiben. Er belegt laut der Umfrage den zweiten Platz.

Laut einer Umfrage von 20 Minuten und Tamedia hat Daniel Jositsch (SP) die besten Chancen, im Oktober in den Ständerat gewählt zu werden. 52 Prozent wollen Jositsch auf den Wahlzettel schreiben.

Im Kanton Zürich tritt Ruedi Noser (FDP) nicht mehr zur Wahl an.

Am 22. Oktober wird der Ständerat neu gewählt.

Das Duo Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) hat acht Jahre lang den Kanton Zürich im Ständerat vertreten. Doch seit Juni 2022 ist klar, dass Bewegung in die nächsten Ständeratswahlen vom 22. Oktober kommen wird: Noser gab damals an, nicht mehr antreten zu wollen.

Die FDP will den frei werdenden Sitz auf jeden Fall verteidigen. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von 20 Minuten und Tamedia zeigt jedoch, dass dies ein schwieriges Unterfangen wird. Während Jositsch alles im Griff hat – 52 Prozent der Umfrageteilnehmenden wollen ihn auf den Wahlzettel schreiben – gaben 36 Prozent der Teilnehmenden an, Rutz auf ihren Wahlzettel zu schreiben. Der SVP-Nationalrat liegt aktuell auf dem zweiten Platz in der Umfrage.