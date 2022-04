Kanton Solothurn: Ständig brennt es in der Nacht auf Sonntag

In der Nacht auf Sonntag brannte es in Kriegstetten.

Seit Anfang April brennt es in der Region südöstlich der Stadt Solothurn immer wieder.

Die Anzeichen verdichten sich: Im solothurnischen Wasseramt geht ein Feuerteufel um. Seit Wochen brennt es in der Region südöstlich des Kantonshauptorts immer wieder – und zwar stets in der Nacht auf Sonntag. «Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen», sagt Bruno Gribi von der Polizei Kanton Solothurn. «Es gibt Auffälligkeiten, die auf einen Zusammenhang einzelner Brandereignisse der letzten Wochen hindeuten.»