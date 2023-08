Hägendorf: Fehlalarme in Asylzentrum sorgen für Ärger

1 / 4 Seit letztem Dezember werden in der früheren Höhenklinik Asylsuchende beherbergt. Kanton Solothurn Geht ein Brandalarm vom Allerheiligenberg ein, schmeissen sich die Hägendorfer Feuerwehrleute vergebens in ihre Kluft. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher Ein Brand hatte sich allerdings nie ereignet – es handelte sich stets um Fehlalarme. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Im laufenden Jahr kam es mehrmals zu Feuerwehreinsätzen auf dem Allerheiligenberg.

Ein Brand hatte sich in der dortigen Asylunterkunft allerdings nie ereignet – es handelte sich stets um Fehlalarme.

In der Gemeinde Hägendorf sorgt das für Ärger, vor allem weil die Milizfeuerwehrleute jeweils umsonst ihre Arbeitsplätze verlassen.

Der Kanton will die Alarmkette optimieren, damit Fehlalarme künftig vermieden werden können.

Wachsamen Bewohnerinnen und Bewohnern ist es nicht entgangen: Mehrmals in diesem Jahr brauste die örtliche Feuerwehr mit einem Grossaufgebot auf den Allerheiligenberg oberhalb von Hägendorf SO, wo in der früheren Höhenklinik derzeit Schutzsuchende aus der Ukraine untergebracht sind. «Brennt es dort wöchentlich wie in Griechenland oder ist das nur ein Fehlalarm? Ich sehe auf jeden Fall keinen Rauch», wundert sich ein Hägendorfer auf Facebook.

Die gute Nachricht: Es gab bislang kein Feuer in der kantonalen Asylunterkunft, die weniger gute: Die Regionalfeuerwehr Untergäu kurvte tatsächlich mehrfach umsonst den Berg hinauf – dies bestätigt ein Mitglied der Feuerwehrkommission unter dem Post des Fragestellers.

Die Bewohnerinnen und Bewohner seien «zwar instruiert, wie sie sich verhalten müssen, doch das klappt halt nicht immer», schreibt der Feuerwehrmann. Weil der Anfahrtsweg 20 Minuten betrage, könne man nicht erst jemanden vorausschicken, um die Lage zu prüfen. Daher würden «immer das ganze Magazin Hägendorf» sowie zwei Fahrzeuge aus dem benachbarten Wangen bei Olten aufgeboten.

Offiziell will sich die Regionalfeuerwehr Untergäu nicht zu den vergeblichen Einsätzen in der Asylunterkunft äussern – zu heikel ist das Thema.

«Feuerwehrleute lassen ihre Arbeit liegen»

Klar ist: In Hägendorf sorgen die Fehlalarme für Unmut. Nicht in erster Linie wegen der Kosten – ab dem zweiten Fehlalarm werden diese dem Besitzer der Alarmanlage in Rechnung gestellt – sondern wegen der Verschwendung von Zeit und Ressourcen, sagt Gemeindepräsident Andreas Heller zu 20 Minuten: «Die Milizfeuerwehrleute lassen ihre Arbeit unverzüglich stehen und liegen. Wenn dies wegen eines Fehlalarms geschieht, ist das ärgerlich.» Auch im gemeindeeigenen Werkhof seien Angehörige der Feuerwehr tätig.

Aus Gesprächen mit den Einsatzkräften wisse er, dass manche Arbeitgeber es heute nicht mehr gerne sehen, wenn ihre Angestellten in der Feuerwehr seien und darum jederzeit ausrücken könnten, sagt Heller. Umso wichtiger sei es, dass dies nur dann passiere, wenn sie auch wirklich gebraucht werden.

Zigarettenrauch und Wasserdampf

Seit Inbetriebnahme des Zentrums im Dezember 2022 kam es zu insgesamt fünf Fehlalarmen, wie der Kanton Solothurn auf Anfrage mitteilt. Die automatische Brandmeldeanlage sei jeweils aus unterschiedlichen Gründen ausgelöst worden. «Diese reichen von Rauchen in geschlossenen Räumen über Wasserdampf beim Duschen und Kochen ohne Dampfabzug bis zur missbräuchlichen Bedienung des Handschalters», schreibt Alain Hervouêt, Leiter Fachbereich Asyl beim Amt für Gesellschaft und Soziales.

Die Kosten der Feuerwehreinsätze sind Hervouêt zufolge noch nicht bekannt. Je nach Kanton und Gemeinde werden pro Einsatz bei Fehlalarmen zwischen wenigen Hundert und 1000 Franken verrechnet – wobei der Betrag oftmals bei jedem weiteren ungewollten Alarm steigt. Berücksichtigt man weiter, dass die Regionalfeuerwehr Untergäu jeweils in Vollbesetzung und mit mehreren Fahrzeugen ausrückte, dürften mehrere Tausend Franken zusammenkommen.

Sobald die Kosten bekannt seien, werde unter den beteiligten Akteuren, vornehmlich dem Kanton und der Betreiberfirma ORS , die Kostenübernahme geklärt, so Hervouêt. Aktuell werde an einer «Optimierung der Alarmkette» gearbeitet, sodass Fehlalarme künftig minimiert werden könnten. «Nebst Prüfung der technischen Einstellung der Anlage werden auch die Kommunikationswege zwischen Zentrum und Feuerwehr analysiert und wo nötig angepasst.» Immerhin: Von den sechs kantonalen Asylunterkünften sei jene auf dem Allerheiligenberg die einzige, in der das Problem mit den Fehlalarmen aufgetreten sei.

