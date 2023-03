Erdbeben erschüttert Nordwestschweiz

In der Nähe von Pruntrut JU ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Erdbeben der Stärke 4,3, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH mitteilt. Dieses Erdbeben dürfte in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden sein, schreibt der Erdbebendienst. Und: Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich.