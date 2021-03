Alarm ausgerufen : Stärkster Sandsturm seit Jahren fegt über Nordchina

Im Norden Chinas wütet derzeit ein heftiger Sandsturm. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen werden.

In der chinesischen Hauptstadt ist die Sicht stark eingeschränkt.

Der schwerste Sandsturm seit einem Jahrzehnt in China hat über Peking und grosse Teile des Nordens des Landes hinweggefegt. Im Zentrum der Hauptstadt verdeckten Staub und Sand am Montag die Sicht auf Wolkenkratzer. Die beiden wichtigsten Flughäfen Pekings strichen bis zum Mittag mehr als 400 Flüge. Auch der Strassenverkehr war beeinträchtigt.

Früher erlebte China im Frühling regelmässig derartige Stürme, die Sand aus Wüsten im Westen des Landes Richtung Osten trugen, doch das Land pflanzte viele Bäume und Büsche an, was die Intensität der Sandstürme verringerte. Das Wachstum der Städte und Industrieanlagen belastet aber in ganz China die Umwelt.