Wetter Schweiz: Bund warnt vor Sturm

Kräftige Schauer und Gewitter

Der Sturm flacht am Samstag langsam ab. Am Morgen sind aber weiterhin Böen von 60 bis 90 km/h, in den Bergen von 100 bis 140 km/h möglich. Am Freitag liegen die Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Am Samstag gehen die Temperaturen zurück und es wird noch zwischen neun und 13 Grad. Die Schneefallgrenze liegt am Freitag bei 1800 und sinkt am Samstag auf 1200 Meter.