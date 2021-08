Kamera mitgerissen - Staffelführer des Unglückspiloten von Ski-WM 2017 muss jetzt vor Gericht

An der Ski-WM 2017 in St. Moritz sollte die PC-Staffel der Patrouille Suisse eine Flugshow darbieten.

Mehrere Anklagepunkte

Dem Teamleader der Kunstflugformation «PC-7 TEAM» wurde danach fahrlässiger Missbrauch und Verschleuderung von Material, Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, sowie vorsätzliche Nichtbefolgung von Dienstvorschriften vorgeworfen und angeklagt . Nun wurde die Hauptverhandlung vor Militärgericht angekündigt. Diese beginnt am Donnerstag, 16. September, in Aarau und dauert voraussichtlich zwei Tage.

Der Vorfall ereignete sich bei einem Trainingsflug für eine Flugvorführung während der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz 2017. Dabei touchierte ein Flugzeug das Kabel einer Seilbahnkamera durch den Flügel einer PC-7 und trennte es durch. Das Zugseil traf darauf eine Sesselbahn. Verletzt wurde niemand. Die PC-7 konnte in Samedan landen, der Schaden am Flieger belief sich über 70’000 Franken. Robert Willi, WM-Einsatzleiter der Kantonspolizei Graubünden, bezifferte den Schaden der Kamera auf 250'000 Euro.