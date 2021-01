Sturm auf das US-Capitol : Stahl sie den Laptop von Nancy Pelosi und wollte ihn an Russland verkaufen?

Riley June Williams, eine Pflegefachfrau aus Pennsylvania, ist untergetaucht. Sie ist im Zusammenhang mit dem Capitol-Sturm vom 6. Januar angeklagt. Das FBI will ausserdem wegen eines möglichen Diebstahls mit ihr reden.

Der britische Sender ITV News filmte Williams am 6. Januar im Capitol in Washington D.C.

«W1»: Laptop oder Drive nach Russland verkaufen

Die Person, die sich mit dem Hinweis an das FBI gewandt hatte - in der Gerichtsakte als «W1» bezeichnet - gab an, ein ehemaliger Partner/eine ehemalige Partnerin von Williams zu sein. Gemeinsame Freunde hätten ein Video abgespielt, das Williams beim Diebstahl gezeigt habe. Sie hätte vorgehabt, das Diebesgut einem Freund in Russland zu verkaufen, der es dem russischem Geheimdienst weiter verkaufen wollte. Der Plan sei dann aus unbekannten Gründen gescheitert, heisst es im Bericht weiter.