Unfall in Hochdorf: Stahlschiene trifft Mann Kopf

In Hochdorf LU wurde am Montag ein Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt. Er wurde bei Umbauarbeiten von einer Stahlschiene am Kopf getroffen, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilt.