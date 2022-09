Energiekrise: Stahlwerk Gerlafingen beantragt Kurzarbeit – wegen hohem Strompreis

Zudem verbraucht das Unternehmen so viel Gas wie 16’000 Einfamilienhäuser.

So viel Strom wie rund 70’000 Haushalte und etwa so viel wie die ganze Stadt Bern – mit einem Stromverbrauch von 360 Gigawattstunden Strom pro Jahr gehört die Firma Stahl Gerlafingen zu den grössten Energieverbraucherinnen des Landes. Wegen der hohen Energiepreise seit dem Kriegsausbruch hat das Unternehmen nun Kurzarbeit angemeldet, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.