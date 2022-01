Vor Gericht verurteilt – Stalker klaute Tennis-Star Raducanu (19) Schuh und schmückte ihren Garten

Das Australian Open endete für Emma Raducanu bereits in der zweiten Runde.

Im letzten Jahr gewann Emma Raducanu das US Open. Doch schon zuvor in Wimbledon sorgte sie mit ihrem Halbfinal-Einzug als Qualifikantin für Furore. Doch neben dem Platz hat die 19-Jährige mit einem Stalker zu kämpfen. Dies berichtet die britische Zeitung «Daily Mail».

Der Mann lief mehrfach zum Haus der Britin, hinterliess Nachrichten, schmückte den Baum im Vorgarten mit Lichterketten, lieferte Blumen ab und klaute einmal gar einen Schuh von der Veranda. Zu seinem Unwissen gehörte dieser aber dem Vater von Raducanu. Dieser Schuhklau wurde ihm auch zum Verhängnis, da der Vater den Mann über die Türklingelkamera entdeckte und ihn anschliessend mit dem Auto verfolgte. An einer Bushaltestelle kontaktierte er die Polizei, die den Mann zur Rede stellte. Er gab an, nur ein Souvenir von Emma Raducanu gewollt zu haben.

«Fühle mich im Haus nicht mehr sicher»

Wie die «Daily Mail» schreibt, haben diese Vorfälle die junge Sportlerin auch getroffen. Sie wird in einem Telefonat mit einem Polizisten zitiert. «Seitdem das alles passiert ist, fühle ich mich verstört. Ich habe Angst, wenn ich ausgehe, besonders, wenn ich alleine bin. Ich habe das Gefühl, dass man mir meine Freiheit genommen hat. Ich schaue ständig über meine Schulter.» In ihrem Haus fühlt sie sich nicht mehr sicher, möchte umziehen. «Ich befürchte, dass er zurückkommen könnte, deshalb möchte ich in ein Haus mit neuen Sicherheitsvorkehrungen.»