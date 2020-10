Ein 33-jähriger Stalker versteckte sich am Morgen des 13. Februars 2019 in Dübendorf in der Nähe des Hauses seines Opfers. Über eine Stunde lauerte er auf die 29-jährige Kita-Betreuerin. Als sie aus dem Haus kam, tötete er sie auf brutale Weise. Das geht aus der Gerichtsschrift der Staatsanwaltschaft hervor. Im November wird es vor dem Bezirksgericht Uster zum Prozess kommen.

Hammer vergraben

Dann entfernte er sich vom Tatort. Die Kamera warf er in Effretikon in einen Abfalleimer. Fäustel, Speicherkarte und Schmuckanhänger vergrub er. Neben Fäustel und Kamera hatte er auch ein Tarnnetz dabei, um bei einer drohenden Kontrolle den Hammer zu verstecken. Gummihandschuhe waren fürs Vergraben gedacht.

Bisher nicht bekannt war, wo sich der 33-Jährige und das Opfer kennen gelernt hatten. Laut der Staatsanwaltschaft hatte er vor über zehn Jahren ungefähr zwei Jahre lang mit ihr am gleichen Ort in der Stadt Zürich gearbeitet. «Er hatte sich in sie verliebt, doch wurde seine Liebe nicht erwidert», heisst es. In der Folge stellte er ihr nach und fotografierte sie.