Vor dem Bezirksgericht Uster steht am Donnerstag ein heute 35-jähriger Mann, der im Februar 2019 in Dübendorf eine 29-jährige Frau brutal getötet hat. Der geständige Schweizer schlug ihr mit einem 1,3 Kilogramm schweren Fäustel – eine Art Hammer – mindestens siebenmal auf den Kopf. Das war das blutige Ende eines langjährigen Stalkingfalls .

Opfer und Täter hatten sich vor über zehn Jahren am Arbeitsplatz in einer Bäckerei in Zürich kennen gelernt. Der Mann verliebte sich in die junge Frau, diese erwiderte jedoch die Liebe nicht. Der Mann stellte ihr nach, bis die Frau die Polizei informierte, die 2011 den Stalker aufsuchte. Das Nachstellen hörte auf, bis der Mann im Jahr 2018 wieder den Kontakt mit dem späteren Opfer suchte und ihm wieder nachstellte. Mit der Zeit reifte beim Mann der Gedanke, die Frau zu töten, um sich an ihrem Desinteresse zu rächen, insbesondere weil sie keine Aussprache wollte.