Tracking mit Airtags: Das sagt die Community

Während sich missbräuchliche Fälle mit den Ortungsgeräten von Apple in den USA mehren, ist in der Schweiz noch kein Trend zu verzeichnen.

Laut dem IT-Experten Angelo Mathis ist die Verwendung von Airtags für Stalking sehr attraktiv . Doch während sich in den USA solche Missbrauchsfälle mehren, gibt es laut Berner Kantonspolizei in der Schweiz keinen Anstieg von betrügerischer Nutzung der Gadgets.

20-Minuten-Leserinnen und -Leser sind über den Fall gleichermassen bestürzt wie besorgt: «Wer macht so etwas? Wie abartig ist das? Unglaublich, wozu Leute fähig sind!», kommentiert User Samas. «Die Menschheit wird immer kränker», schreibt Mr.Energie_ch. Mehrere Mitglieder der Community finden, dass solche Objekte gar nicht auf den Markt kommen sollten. «Warum sollen jetzt alle James Bond spielen dürfen?», findet User dosen-im-schrank71.



«Wie kann man es interessant finden, jemanden zu verfolgen, oder ständig wissen wollen, wo sich eine Person befindet?», fragt sich User Topo06. Wer fremdgehe, tue dies so oder so. «Mit einem Airtag erfährt man es eventuell einfach ein wenig früher. Doch das ist schlicht krank!» User Swissman dagegen findet: «Ein Airtag macht Geräusche, wenn sich ein fremdes Handy in der Nähe befindet. Deshalb kann damit Stalking eigentlich recht schnell entdeckt werden.»