Urnäsch AR : Stall brennt vollständig aus

In Urnäsch AR ist am Montagnachmittag ein Stall in Brand geraten. Tiere sind keine zu Schaden gekommen.

1 / 3 Der Stall stand bei der Ankunft der Feuerwehr in Vollbrand. Kapo AR 80 Einsatzkräfte wurden aufgeboten. Kapo AR Am Sonntag brannte in Donzhausen TG diese Holzbeige. Kapo TG

Am Montag, kurz nach 17.15 Uhr ging beim Notruf die Meldung ein, dass in Urnäsch ein Stall brennen würde. Als die Feuerwehr beim Brandplatz eintraf, stand der Stall bereits in Vollbrand. «Menschen oder Tiere befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine im Gebäude», heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Ausserrhoden. Der Stall kann nicht mehr gebraucht werden. Es entstand ein Schaden in der Höhe von rund 100’000 Franken.

Unwetter mögliche Brandursache

Insgesamt standen rund 80 Funktionäre der Feuerwehr von Urnäsch und Hundwil, der Samariter, der Assekuranz und der Polizei im Einsatz. Zur Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden beigezogen. Ob der Brand in einem direkten Zusammenhang steht mit dem Unwetter, welches gestern über Urnäsch hinweg zog, ist Gegenstand der laufenden Abklärungen.

Brand einer Scheiterbeige im Thurgau

Am Sonntagabend hatte es auch im Kanton Thurgau, in Donzhausen, gebrannt. Ein Anwohner meldete kurz vor 19.30 Uhr den Brand einer Holzbeige im Waldstück «Sandloch», das sich zwischen den Strassen Heimenhofen und Lenzenhaus befindet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Scheiterbeige mit zugehörigem Unterstand in Vollbrand. Die Feuerwehr Sulgen-Kradolf-Schönenberg löschte das Feuer, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt einige Tausend Franken. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen durch die Kantonspolizei Thurgau.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Trauma erlitten? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel. 0848 800 858 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel . 143