Reiden LU: Stall gerät in Vollbrand – 400 Ferkel verenden qualvoll im Flammenmeer

Ein Video zeigt den komplett zerstörten Stall in Richenthal bei Reiden LU.

Am Donnerstag ist in einem Stall in Richenthal bei Reiden LU ein Brand ausgebrochen. Wie die «Today»-Portale schreiben, sind dabei 400 Ferkel gestorben, sieben Rinder konnten gerettet werden. Eine Person versuchte, die Tiere zu retten, wobei sie verletzt wurde.