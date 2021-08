Feuerwehr-Grossaufgebot - Stall in Heldswil TG steht in Vollbrand

In Heldswil steht ein Stall in Vollbrand. Die Polizei gibt an, dass alle Tiere draussen sind.

In Heldswil im Kanton Thurgau steht am Donnerstagabend ein Stall in Vollbrand. Die Kantonspolizei bestätigt den Brand auf Anfrage. «Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort», sagt der Polizeisprecher. Tiere seien keine mehr in der Stallung gewesen und auch von verletzten Personen habe man keine Kenntnis. Die Brandursache ist noch unbekannt.