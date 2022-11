Salez SG : Stall in Vollbrand – Schaden von mehreren 100’000 Franken

In Salez im Kanton St. Gallen ist in der Nacht auf Dienstag ein freistehender Stall ausgebrannt. Die Kühe konnten gerettet werden.

Feuer bricht in der Nacht aus: Stall in Salez steht in Flammen. (15. November 2022)

Kurz nach Mitternacht brach in einem freistehenden Stall am Bahnweg in Salez SG ein Brand aus. Mehrere Feuerwehren rückten mit 70 Angehörigen aus. Sie wurden laut einer Meldung der Kantonspolizei St. Gallen von einem SBB-Löschzug unterstützt. Sie fanden den Stall in Vollbrand.