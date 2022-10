Marcel Franke : Stammzellenspende statt Stammplatz – Karlsruhe-Profi wird Lebensretter

Oft hilft Marcel Franke als hinterster Mann in der 2. Bundesliga. Nun will der KSC-Innenverteidiger mit Blut-Stammzellen das Leben eines schwer kranken Menschen retten.

Weil er möglicherweise ein Leben retten kann, wird Fussball-Profi Marcel Franke dem Karlsruher SC am Samstag in der Partie gegen den SV Darmstadt 98 fehlen. Der 29-Jährige werde am Donnerstag Stammzellen spenden, teilte der badische Fussball-Zweitligist am Dienstag mit.