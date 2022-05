Prinzessin Charlotte feiert mit neuen Fotos ihren 7. Geburtstag

Die süssen Schnappschüsse auf einer Blumenwiese in Norfolk wurden von Mama, Herzogin Kate, aufgenommen. Anlässlich ihres Ehrentages wirft 20 Minuten einen Blick auf die Lieblingsmomente der Prinzessin.

Oben in der Bildstrecke werfen wir einen Blick auf die süssesten, frechsten und legendärsten Momente ihrer royalen Karriere.

Die Prinzessin hat viel frischen Wind in die britische Königsfamilie gebracht.

Darauf strahlt sie mit zuckersüssem Zahnlückenlächeln in die Kamera. Geknipst wurde sie von ihrer Mama, Herzogin Kate (40).

Am Montag feiert Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge ihren siebten Geburtstag.

Happy Birthday, Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge! Anlässlich ihres siebten Geburtstages veröffentlichte der Kensington-Palast neue Fotos der kleinen Royal. «Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich, morgen vor ihrem siebten Geburtstag drei neue Fotos von Prinzessin Charlotte zu teilen», heisst es zum Posting auf den offiziellen Social-Media-Plattformen.

Ordentlich stolz und über beide Ohren strahlend hält sie auf einem der Bilder Orla, den adoptierten Cockerspaniel der Familie, im Arm und posiert in einer Blumenwiese gekonnt für die Kamera. Geknipst wurden die süssen Fotos von ihrer Mutter, Herzogin Kate (40), vergangenes Wochenende in Norfolk.

«Williams Mini-Me»

Charlotte wirkt auf den neuen Bildern aufgeweckt, selbstbewusst und direkt erwachsen. Wie ihre Mama zeigt sie sich stilsicher, trägt einen strahlend blauen Wollpullover und ein weisses Poloshirt mit süssen Tüpfchen auf dem Kragen. Besonders auffällig: Die frischgebackene Siebenjährige könnte ihren Eltern Prinz William (39) und Herzogin Kate nicht ähnlicher sehen. Obwohl sie stets mit ihrer Mama verglichen wird, fällt den Royal-Fans dieses Mal besonders die Ähnlichkeit zu ihrem Papa auf. So kommentieren sie etwa «Williams Mini-Me», oder «Papas Zwilling». Eine dritte Userin meinte sogar: «Ich habe immer gedacht, sie sieht aus wie die Queen, aber das ist das erste Mal, dass sie ihrem Vater ähnelt.»

Prinzessin Charlotte ist die Nummer vier in der britischen Thronfolge und das zweite Kind vom Herzog und der Herzogin von Cambridge. Sie kam am 2. Mai 2015 im St. Mary’s Hospital in Paddington im Zentrum von London zur Welt und ist die jüngere Schwester von Prinz George (8) sowie die ältere Schwester von Prinz Louis, der erst kürzlich seinen vierten Geburtstag feierte.