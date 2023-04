ATP-1000-Turnier Monte-Carlo: Stan Wawrinka steht in der 2. Runde

Der Schweizer steht in seiner Wahlheimat Monaco in der zweiten Runde.

Belinda Bencic verlor am Sonntag ihren Final in Charleston.

Stan Wawrinka steht in Monaco in der zweiten Runde.

Stan Wawrinka überstand am Ostermontag die erste Runde des ATP-1000-Turniers in Monte Carlo. Der Schweizer (ATP 88) bekam es in seiner Wahlheimat mit Tallon Griekspoor (ATP 35) zu tun. Gegen den Niederländer gewann er in drei Sätzen mit 5:7, 6:3, 6:4.