Comeback in Marbella – Stan Wawrinka ist nach über einem Jahr zurück – und verliert klar

Der 37-Jährige will Anfang April in Monte Carlo spielen.

Wawrinka konnte wegen zwei Operationen am linken Fuss über ein Jahr kein Tennismatch mehr bestreiten. «Es war ein sehr kompliziertes Jahr», sagte er im SRF. Seine Karriere beenden wollte der Lausanner aber noch nicht – nicht mit einer Verletzung. Also kämpfte er sich zurück. «Ich glaube, ich habe mir jetzt die Chance erarbeitet, noch ein paar Jahre Tennis zu spielen.»

Nun ist der dreifache Grand-Slam-Sieger bis auf Rang 232 in der TP-Weltrangliste zurückgefallen. Wichtig ist ihm das aktuell aber nicht, er will nur endlich wieder Tennis spielen. In Marbella ist er ausgeschieden, doch für das 1000er-Turnier in Monte Carlo, das er 2014 gewonnen hat, hat Wawrinka eine Wildcard bekommen. Das Turnier im Fürstentum Monaco beginnt am 10. April.