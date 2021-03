Es ist bislang nicht das Tennis-Jahr von Stan Wawrinka. Nachdem der Schweizer Ende letzten Jahres eine Corona-Erkrankung hatte durchstehen müssen, lief die Vorbereitung für das Australian Open alles andere als gut. So musste der dreifache Grand-Slam-Sieger in der zweiten Runde des Turniers bereits die Segel streichen. Nach epischem Kampf unterlag er Márton Fucsovics in fünf Sätzen. Und auch in Doha schied der 35-Jährige aus. In der Startrunde gegen Llyod Harris spielte Wawrinka zu fehlerhaft.