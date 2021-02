Australian Open : Stan Wawrinka nach epischem Kampf ausgeschieden

Stan Wawrinka ist am Australian Open nach grossem Kampf ausgeschieden. Er unterlag dem Ungaren Márton Fucsovics in fünf Sätzen 5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7 (9:11). Dabei kämpfte sich Wawrinka in den Match zurück. Die ersten beiden Sätze hatte der Romand verloren, ehe er die nächsten zwei für sich gewann.