Roland Garros: Stan Wawrinka tritt am French Open an

Stan Wawrinka in Siegerpose. Hier zuletzt nach seinem Sieg in Rom gegen den Belarussen Ilya Ivashka.

Am Sonntag startet in Paris das French Open.

Rötliche Tennishorts, die aussehen wie Badehosen und eine Rückhand longline, die seinesgleichen suchte – der Siegeszug von Stan Wawrinka bei seinem Titelgewinn 2015 in Roland Garros ist definitiv ein sehr grosser Moment in der Schweizer Sportgeschichte. Umso mehr, da der Romand neben Roger Federer und zweimal Novak Djokovic der einzige Spieler ist, der die unglaubliche Dominanz des 14-fachen French-Open-Champion s Rafael Nadal seit 2005 durchbrechen konnte.

«Dieses Jahr werde ich schon nach der ersten Runde nach Hause gehen», witzelt Wawrinka nun acht Jahre später bei der Rückkehr an seine einstige Erfolgsstätte. Natürlich peilt der 38-jährige Altmeister in Paris mehr an, als einfach nur dabei zu sein. Dennoch: Nach einigen Verletzungen und fortgeschrittenem Alter gilt es für «Stan the Man» Spiel für Spiel zu nehmen.