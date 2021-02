Stan Wawrinka (ATP 18) überzeugte in Melbourne am Australian Open in der 1. Runde. Gegen Pedro Sousa (ATP 108) gewann er in 3 Sätzen 6:3, 6:2, 6:4. Es war ein Blitz-Sieg, Wawrinka spielte dominant, Sousa hatte während der gesamten Partie nie einen Hauch einer Chance. Im Spiel des Schweizer Tennisstars gab es nur einen Makel: Zu Beginn des 3. Satzes lag Wawrinka 0:1 in Rückstand. Ansonsten führte er immer.