Tennis: Stan Wawrinka scheitert in Shanghai

Beflügelt vom baldigen Sprung an die Spitze der Weltrangliste ist Aryna Sabalenka am US Open in den Viertelfinal gestürmt. Die 25-jährige Belarussin gewann am Montag gegen die Russin Darja Kassatkina in 75 Minuten 6:1, 6:3 und zeigte eine dominante Vorstellung. Durch die Achtelfinal-Niederlage der topgesetzten Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen wird Sabalenka nach dem Grand-Slam-Turnier in New York erstmals in ihrer Karriere die Führung in der Weltrangliste übernehmen.