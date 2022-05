Jungpartei lanciert Initiative: «Stand jetzt wird die Jugend vergessen»

Die Jungpartei will, dass die Wartezeit auf maximal vier Wochen verkürzt wird. Bei dringenden Fällen sei die Behandlung per sofort anzusetzen.

Die Junge Mitte Kanton Zürich fordert, dass die Versorgung von psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen verbessert wird, und plant dazu eine Volksinitiative. «Kinder und Jugendliche müssen für eine psychiatrische Abklärung bis zu einem Jahr warten. Das ist inakzeptabel», sagt Co-Präsident Benedikt Schmid (21). Die Jungpartei will, dass die Wartezeit auf maximal vier Wochen verkürzt wird. Bei dringenden Fällen, wie beispielsweise Suizidalität, sei die Behandlung per sofort anzusetzen.

«Trend hat sich seit der Pandemie verschärft»

Es müsse in Prävention und Aufklärungsarbeit investiert werden. «Langfristig kann so Geld eingespart werden, denn Intensivbetreuung ist teurer als Präventionsmassnahmen», so Schmid. Aktuell arbeitet die Partei den Initiativtext mit verschiedenen Verbänden aus. Dieser soll im Juni an die Staatskanzlei übergeben werden. Die Jungpartei will die Initiative am 26. August lancieren.