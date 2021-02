Die Archäologen fanden an der Ausgrabungsstätte in Wales, wo Stonehenge ursprünglich stand, entsprechende Steinrückstände.

Nun sagen Forscher: Der Steinkreis stand zuerst andernorts, und zwar in den Preseli Hills in Wales.

Eine neue archäologische Studie sagt nun: Ein Teil der Steine stammt aus einem Bergwerk in Wales. In anderen Worten: Die teils bis zu 50 Tonnen schweren Steine wurden von Wales aus über 250 Kilometer weit transportiert – und auf dem Salisbury Plain wieder aufgebaut. Dort stehen sie noch heute.

Zuerst stand Stonehenge gemäss der Studie in den Preseli Hills in Wales, so die Studie, die im Fachmagazin «Antiquity» publiziert wurde. Die Archäologen fanden an der Ausgrabungsstätte in Wales, wo Stonehenge ursprünglich stand, Steinrückstände, die sich mit den Steinen in Salisbury Plain decken.