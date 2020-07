vor 57min

Pufferzonen gefordert

Stand-up-Paddler treiben Vögel in die Flucht

Viele Stand-up-Paddler dringen bei ihren Touren auf Schweizer Seen in Naturschutzzonen ein. Vögel leiden besonders darunter, warnt Bird Life Schweiz.

von Joel Probst

Stand-up-Paddling boomt, doch die Schweizer Wasservögel leiden darunter. Laut dem Schweizer Vogelschutz Bird Life erschrecken sich die Vögel schon ob der Anwesenheit der Stand-up-Paddler und flüchten. Die Organisation sieht deshalb Handlungsbedarf: «Es braucht Pufferzonen zum Schutz der Vögel», sagt Geschäftsführer Werner Müller.

Nun fordert Bird Life Schweiz die Stehpaddler auf, einen Abstand von einem Kilometer zu grösseren Vogelansammlungen – vor allem im Winter – zu respektieren. Bei Naturschutzgebieten sollten Paddler einen Abstand von 500 Metern einhalten, von Schilfgürteln einen von mindestens 100 Metern, so Müller. «Die bestehenden Schutzzonen sind knapp bemessen, weil man damals nicht mit einem solchen Paddleboard-Boom gerechnet hat. Deshalb wäre die Einhaltung der genannten Regeln wichtig.»

Auch Wasservogelexperte Stefan Werner von der Vogelwarte Sempach warnt: «Mit den Tausenden von verkauften Paddleboards ist die Anzahl der Menschen auf den Seen massiv gestiegen. Damit haben auch die Störungen von Wasservögeln drastisch zugenommen.» Stand-Up-Paddler wirkten auf Vögel noch viel beängstigender als etwa Kanufahrer, sagt Werner: «Die Vögel sind sich nicht gewohnt, die Silhouette eines Menschen auf dem Wasser stehen zu sehen.»

«Paddler realisieren nicht, dass Vögel fliehen»

«Schon ein einziger Stand-up-Paddler kann tausende Vögel aufscheuchen», so Werner. Die Vögel könnten bereits flüchten, wenn der Paddler noch über einen Kilometer weit weg sei. Besonders für Jungtiere ist das gefährlich: «Verlassen die Vogeleltern in der Panik ihre Jungen, überleben sie kaum alleine.» Die hilflosen Jungtiere würden dann häufig von anderen Tieren gefressen. Dadurch sei der Vogelbestand in Gefahr.

Vor allem Anfänger wüssten nicht, wie sie sich auf dem See verhalten sollten, sagt Werner. «Sie suchen oft noch die Nähe zum Ufer. Dann bewegen sie sich zu nahe an Schilfgürteln und verscheuchen Vögel.» Aber auch Stand-Up-Paddler, die in Schutzzonen eindringen, sind laut Werner ein häufiges Übel: «Dort sind Störungen umso gravierender, weil das für Vögel Rückzugsräume sind.» Die Mehrheit der Paddler wisse es einfach nicht besser: «Nicht alle Zonen sind markiert und meistens sind Sie von der Seeseite her schlecht beschildert», so der Wasservogelexperte. Doch: «Es gibt auch schwarze Schafe, die gezielt in Schutzgebiete fahren, weil es dort ruhiger ist.»

«Man muss über Verbote nachdenken»

Die Unwissenheit habe auch damit zu tun, dass sich jeder ein Paddleboard zulegen kann. «Man kann sofort und ohne Instruktion loslegen. Der Grossteil der Stand-up-Paddler paddelt einfach los, ohne sich über die Regeln zu informieren.» Die Vogelwarte Sempach habe deshalb Info-Flyer drucken lassen, die Händler beim Kauf eines Paddleboards abgeben können. Man wolle auf Selbstverantwortung setzen. «In besonders kritischen Gebieten muss man aber über Verbote nachdenken.»

Man solle Stand-up-Paddling nicht verteufeln, sagt hingegen Annalena Kuttenberger, die Geschäftsführerin des Schweizer Kanu-Verbands, der auch die Interessen der Stand-up-Paddler vertritt. «Stand-up-Paddler sind per se naturliebend. Dass manchmal zu nahe an Schilfgürteln oder in Schutzzonen gepaddelt wird, ist ein Problem der Sensibilisierung.» Vor allem die grosse Masse, die ihr Board beim Grossverteiler kaufe, sei schlecht informiert. Daran müsse man mit Kampagnen arbeiten.

«Kann See nicht für Sportler sperren»

Starre Distanzvorschriften schränkten Stand-up-Paddler aber zu stark ein: «Es kann nicht sein, dass schliesslich der ganze See für Wassersport gesperrt ist. Diese grossen Pufferzonen sind nicht praktikabel und schaffen höchstens Verwirrung.» Es sei extrem schwierig, auf einem See Distanzen einzuschätzen. «Man hat auf dem Wasser kaum Orientierungspunkte, geschweige denn kann man einen Vogelschwarm auf einen Kilometer Entfernung erkennen.»

Hundert Meter weg vom Schilf zu paddeln, sei sogar ein Sicherheitsrisiko, sagt Kuttenberger. «So weit sollte man sich auf einem Board nicht vom Ufer entfernen. Gerade weil die meisten Paddler leider keine Schwimmweste dabei haben.» Mitten auf dem See sei man schnell ausgelaugt und könne in gefährliche Situationen kommen – gerade bei sommerlichen Temperaturen.