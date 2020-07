Aus der Nachbarschaft

Stand-Up-Paddler verunglückt auf Bodensee

Am Mittwoch kam es bei Friedrichshafen (D) zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 55-jähriger Stand-Up-Paddler ist im Bodensee ins Wasser gefallen. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Den Preis für die kreativste Ausrede an diesem Tag hat er zwar laut der Polizei Konstanz gewonnen. Er durfte jedoch trotzdem ein Verwarngeld zahlen.

Friedrichshafen (D), 08.07.2020: Am Mittwochnachmittag ist es auf dem Bodensee auf Höhe des Freizeitgeländes Manzell zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein 55-jähriger Stand-Up-Paddler ist ins Wasser gefallen. Darauf wurde eine grosse Suchaktion ausgelöst. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild)

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 15.00 Uhr, ereignete sich auf dem Bodensee bei Fischbach (D) auf Höhe des Freizeitgeländes Manzell, ein tragischer Unfall. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem Stand-Up-Paddle auf dem See unterwegs, als er ungefähr 200 Meter vor dem Ufer seinem Board ins Wasser fiel. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, beobachtete ein Zeuge, wie sich der Mann noch kurz an seinem Paddel festhielt, dann aber unterging.